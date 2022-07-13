انطلاق موقع السعودية سبورت 365 بشكل جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

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انطلق مؤخرا موقع السعودية سبورت 365 وهو موقع سعودي يهتم بتغطية أخبار الكرة السعودية والعربية و العالمية وذلك في شكل جديد بتقديم المحتوى الشامل للقارئ المهتم بكل أخبار كرة القدم.

ويأتي ذلك في إطار توجهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ودعماً لرؤية ٢٠٣٠ بالاهتمام بالرياضة حيث يقدم الموقع محتوى محترف ومهني مدعوم بأخبار مترجمة من المواقع العالمية ويهتم بنقل الحدث بشكل مميز على مدار الساعة، ويهدف لإنشاء قاعدة بيانات لأهم البطولات والفرق واللاعبين على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

كما يهتم السعودية سبورت 365 والذي يحتوي على العديد من الأقسام، وتم إطلاقه في يونيو 2022، بإنشاء محتوى مميز يليق بالقارئ ويضعه في قلب الحدث وذلك من خلال مجموعة من الشباب العربي في فريق العمل يسعون لتطوير المنظومة الإعلامية الرياضية داخل المملكة العربية السعودية.

ويهدف إلى نقل الحدث بكل مصداقية وشفافية وحيادية، كما يسعى إلى نبذ التعصب بين جماهير الموقع العريضة وجعل القارئ على تواصل دائم بالأحداث الرياضية على المستوى المحلي والعربي والعالمي وأن تكون الرياضة جزء من نمط حياتنا اليومية.