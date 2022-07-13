مفاجأة.. اتحاد جدة يدرس إعارة طارق حامد داخل السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف وسائل إعلامية عن مفاجأة كبيرة بشأن طارق حامد، نجم خط وسط نادي الزمالك، والذي أنهى تفاصيل انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي خلال الأيام الماضية، وهي الصفقة التي تسببت في جدلاً كبيراً بين جماهير النادي السعودي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسئول داخل نادي اتحاد جدة السعودي، قوله إن "إدارة الاتحاد لديها أكثر من حل بشأن أزمة طارق حامد خاصة بعدما أحدث تسريب أخبار انضمامه لنا ضجة كبيرة من قبل جماهير النادي وكان هناك بالفعل تحفظ ولو بسيط من قبل المدرب البرتغالي نونو سانتو، تسبب في البحث عن بعض الحلول تحسبًا لأي أمر خارج إرادة الإدارة".

وأضاف المصدر: "الإدارة لديها بند إلغاء العقد في أي وقت، لكن مقدم التعاقد ليس له علاقة بهذا البند نهائيًا، واللاعب حصل على جزء من عقده بكل تأكيد، وهناك تفكير آخر وهو إعارة اللاعب لأي ناد في الدوري السعودي وتحمل نصف راتبه، ومن المقرر حسم هذا الأمر خلال الساعات المقبلة، خاصة أنه يجب تواجد جميع اللاعبين في النادي يوم 20 يوليو الجاري، من أجل الكشف الطبي، ومن ثم السفر إلى النمسا، يوم 23".

ومن المقرر أن يخضع طارق حامد للتحقيق داخل نادي الزمالك بسبب عدم تقديمه ما يفيد بأنه كان يعاني من إصابة قوية أبعدته عن الفريق لمدة اقتربت من الـ50 يومًا، وغاب عن مباريات مهمة للفارس الأبيض كان من بينها لقاء القمة الأخير.