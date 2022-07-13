رسمياً.. رحيم سترلينج إلى تشيلسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن ضم نجم المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي، رحيم سترلينج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتكون بذلك أولى صفات "البلوز" في عهد مالكه الجديد الأمريكي تود بويلي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تشيلسي ضم رحيم سترلينج مقابل 50 مليون إسترليني، ووقع على عقداً مدته 5 سنوات مع خيار إضافة عام سادس.

وفي وقت سابق، توصل تشيلسي إلى إتفاق مع نجم السيتي على كافة البنود الشخصية فى عقده مع النادى، والذى سوف يمتد حتى عام 2027.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد رحيم سترلينج مع مانشستر سيتي في صيف عام 2023 القادم، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التوقيع على عقد جديد، الأمر الذى عجّل برحيله في الميركاتو الحالي، حتى لا يخسره بالرحيل مجانا نهاية الموسم المقبل.

وساهم اللاعب الدولي الانجليزي بشكل مباشر في 165 هدفًا في الدوري في 320 مباراة مع ليفربول وسيتي، بالإضافة إلى المرونة التكتيكية والخبرة التى يتمتع بها.