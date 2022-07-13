شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات استشفائية للاعبين المشاركين فى مباراة فيوتشر.. وتقسيمة قوية من سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في لقاء فيوتشر أمس، جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي تحدث خلاله مع اللاعبين عن إيجابيات وسلبيات مباراة فيوتشر أمس، وضرورة التركيز فيما هو قادم من مواجهات مهمة وحاسمة للفريق في بطولة الدوري.

وخاض بقية اللاعبين جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة في بداية المران الجماعي قبل أن يخوضوا التدريبات الخططية ضمن فقرات المران.

واختتم سواريز فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية بين فريقين، وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية المحددة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد مواجهة فريق فيوتشر مساء أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها السبت المقبل.