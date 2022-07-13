مران الأهلى.. تدريبات استشفائية للاعبين المشاركين فى مباراة فيوتشر.. وتقسيمة قوية من سواريز

شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات استشفائية للاعبين المشاركين فى مباراة فيوتشر.. وتقسيمة قوية من سواريز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في لقاء فيوتشر أمس، جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي تحدث خلاله مع اللاعبين عن إيجابيات وسلبيات مباراة فيوتشر أمس، وضرورة التركيز فيما هو قادم من مواجهات مهمة وحاسمة للفريق في بطولة الدوري.
وخاض بقية اللاعبين جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة في بداية المران الجماعي قبل أن يخوضوا التدريبات الخططية ضمن فقرات المران.
واختتم سواريز فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية بين فريقين، وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية المحددة.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد مواجهة فريق فيوتشر مساء أمس.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها السبت المقبل.