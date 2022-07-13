شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة خاصة لمهاجمى الزمالك ولاعبى الوسط فى نهاية التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خصص البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك فقرة خاصة في ختام مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة لتدريب اللاعبين على إنهاء الهجمة والتسديد على المرمى.

وشارك المهاجمون ولاعبو الوسط في هذه الفقرة تحت إشراف دانيال الفيس محلل الأداء بالفريق الأبيض.

كما خاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، فقرة فنية خاصة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تدريب اللاعبين على نقل الكرة من لمسة واحدة في مساحات صغيرة.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في وسط الملعب شهدت ندية وحماس من اللاعبين، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة .

وحقق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ليحافظ الفريق على صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.