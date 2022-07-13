شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتعادل سلبياً مع فاركو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المصري البورسعيدي وفاركو ، في المباراة المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري.
تشكيل فاركو ..
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكرى - رامي صبري - جابر كامل - جيفرسون اينكادا.
خط الوسط: أحمد محمد" البحراوي" - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.
خط الهجوم: شكري نجيب - علي بهيج.
تشكيل المصري البورسعيدي ..
حراسة المرمي: عصام ثروت.
خط الدفاع: أحمد علاء وإسلام أبو سليمة وكريم العراقي وعموري.
خط الوسط: فريد شوقي وحجاج عويس وإلياس الجلاصي وحسن علي ومحمد جريندو.
خط الهجوم: عمرو مرعي.
ويحتل فريق فاركو المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بينما المصري يتواجد في المركز العاشر بـ26 نقطة.