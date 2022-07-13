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المصرى البورسعيدى يتعادل سلبياً مع فاركو فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المصري البورسعيدي وفاركو ، في المباراة المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري.

 

تشكيل فاركو ..

 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

 

خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكرى - رامي صبري - جابر كامل - جيفرسون اينكادا.

 

خط الوسط: أحمد محمد" البحراوي" - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.

 

خط الهجوم: شكري نجيب - علي بهيج.

 

 

تشكيل المصري البورسعيدي ..

 

حراسة المرمي: عصام ثروت.

 

خط الدفاع: أحمد علاء وإسلام أبو سليمة وكريم العراقي وعموري.

 

خط الوسط: فريد شوقي وحجاج عويس وإلياس الجلاصي وحسن علي ومحمد جريندو.

 

خط الهجوم: عمرو مرعي.

 

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن في ترتيب برصيد 30 نقطة، بينما المصري يتواجد في المركز العاشر بـ26 نقطة.

 

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