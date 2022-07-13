شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتعادل سلبياً مع فاركو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المصري البورسعيدي وفاركو ، في المباراة المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري.

تشكيل فاركو ..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكرى - رامي صبري - جابر كامل - جيفرسون اينكادا.

خط الوسط: أحمد محمد" البحراوي" - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم: شكري نجيب - علي بهيج.

تشكيل المصري البورسعيدي ..

حراسة المرمي: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد علاء وإسلام أبو سليمة وكريم العراقي وعموري.

خط الوسط: فريد شوقي وحجاج عويس وإلياس الجلاصي وحسن علي ومحمد جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بينما المصري يتواجد في المركز العاشر بـ26 نقطة.