شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة الاتحاد السكندري غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا ، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غداً الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة ٢١ لاعباً وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري
خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن
خط الوسط: صالح جمعة - مصطفى ميسي - حسام محمد - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو
خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان
يغيب عن صفوف سيراميكا كلا من محمد حسن ومحمد توني للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات.
يحتل سيراميكا المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد ٢٦ نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري، المركز التاسع برصيد ٢٨ نقطة.