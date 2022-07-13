اخبار الرياضه

أحمد سامى يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة الاتحاد السكندري غداً

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة الاتحاد السكندري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا ، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غداً الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز.

 

وضمت القائمة ٢١ لاعباً وجاءت كالتالي:

 

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري 

 

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن 

 

خط الوسط: صالح جمعة - مصطفى - حسام محمد - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو 

 

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان 

 

 يغيب عن صفوف سيراميكا كلا من محمد حسن ومحمد توني للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات.

 

يحتل سيراميكا المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد ٢٦ نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري، المركز التاسع برصيد ٢٨ نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا