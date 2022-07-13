شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة الاتحاد السكندري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا ، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غداً الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢١ لاعباً وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن

خط الوسط: صالح جمعة - مصطفى ميسي - حسام محمد - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان

يغيب عن صفوف سيراميكا كلا من محمد حسن ومحمد توني للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات.

يحتل سيراميكا المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد ٢٦ نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري، المركز التاسع برصيد ٢٨ نقطة.