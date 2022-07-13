على ماهر يحقق انجازا غير مسبوق مع فيوتشر قبل نهاية الموسم

القاهرة - سامية سيد -

نجح على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر فى تحقيق انجازا غير مسبوق مع الفريق ، وكذلك فى مسيرته التدريبية ، وذلك قبل نهاية الموسم بعدة جولات .

على ماهر قاد فيوتشر للتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية، كما حقق لقب كأس رابطة الأندية المصرية.

فيوتشر تأهل للكونفدرالية على حساب إنبي فى الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، ليضمن البقاء فى المربع الذهبي حتى نهاية يونيو الماضى ، مبتعداً عن سموحة أقرب ملاحقيه والذى خاض نفس العدد من المباريات أيضاً.

كما فاز فيوتشر بكأس رابطة الأندية وتوج فريق فيوتشر بطلا لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى عقب الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 5/1 .

واغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة الهزيمة أمام الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك استعداداً لمواجهة النادي الاسماعيلي في الجولة المقبلة.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي الاسماعيلي في السادسة والنصف مساء السبت المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.