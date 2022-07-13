شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تهزم الجابون وتنتظر الفائز من مصر والمغرب فى دور الثمانية ببطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حجز منتخب الجزائر بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد الفوز على منتخب الجابون بنتيجة 25/23 ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 11 يوليو حتى 18 من الشهر نفسه، وينتظر الخضر فى دور الـ 8 الفائز من مباراة مصر والمغرب المقرر لها بعد قليل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب الجزائر بنتيجة 16/12 ليواصل محاربو الصحراء التفوق في الشوط الثاني و حسم اللقاء.

وحصد جائزة رجل المباراة خليفة الغضبان حارس مرمى المنتخب الجزائري.

وكانت غينيا قد حسمت بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الثانية أمس، لتصعد لدور الثمانية، وذلك بعد تحقيق الفوز على الجابون ثم الجزائر .

و بذلك اكتمل عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة إفريقيا لكرة اليد كالتالي :

من المجموعة الأولى : مصر و المغرب .

من المجموعه الثانية : غينيا و الجزائر

من المجموعة الثالثة :تونس و الراس الأخضر

ومن المجموعة الرابعة: أنجولا و الكونغو .