شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يؤدى جلسة علاج طبيعى ويشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف أثناء مباراة الفريق أمس أمام فيوتشر.

وأوضح طبيب الأهلي أن عبد المنعم خضع لجلسة استشفاء مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء فيوتشر، وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد مواجهة فريق فيوتشر مساء أمس التي انتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها السبت المقبل.