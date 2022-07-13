عبد المنعم يؤدى جلسة علاج طبيعى ويشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية غدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يؤدى جلسة علاج طبيعى ويشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف أثناء مباراة الفريق أمس أمام فيوتشر.
وأوضح طبيب الأهلي أن عبد المنعم خضع لجلسة استشفاء مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء فيوتشر، وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد مواجهة فريق فيوتشر مساء أمس التي انتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها السبت المقبل.