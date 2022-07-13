شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين سموحة والإسماعيلي.. وطرد حمدى علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الإسماعيلي وسموحة ، في المباراة التي تجمعهما علي استاد الإسماعيلية، في الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول طرد لحمدي علاء لاعب سموحة في منتصف الشوط الأول بعد تدخل قوي علي عمر الوحش لاعب الإسماعيلي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى :

حراسة المرمي :محمد فوزي

الدفاع :محمد دسوقى وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي

الوسط: محمد بيومي ومحمد مخلوف و عمر الوحش وأحمد مدبولي

الهجوم : عبد الرحمن مجدي وخالد النبريصي.

في المقابل جاء تشكيل سموحة كالتالى :

حراسة المرمي : عمر صلاح

الدفاع :رجب نبيل و أحمد حكم و خالد عبد الفتاح وشريف رضا

الوسط : حمدي علاء و مصطفي الخواجة و حسين فيصل و صديق اوجولا

الهجوم : مروان حمدي وعبد الكبير الوادي.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 17 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 23 مباراة خاضها، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل 9 مباريات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.