شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يغادر إلى رواندا للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

غادرت بعثة منتخب التايكوندو إلى رواندا للمشاركة فى منافسات البطولة الافريقية التى تنطلق يوم 16 يوليو الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من ويمثل المنتخب يوسف عصام ، مصطفى فرج ، احمد وائل ،اياد بركات ، رامى عيسى ، سيف عيسي ، أحمد راوى ، صلاح خيري ، حبيبة محمد ، شهد سامى، مرام نبيل ، اشرقت نبيل ، نادين عمرو ، اية شحاته ، ميسون ايهاب ، تقى شعبان .

وتوج سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطنى للتايكوندو، بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 80 كجم تايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على بطل إسبانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 7-4.

وحققت أشرقت درويش الميدالية الفضية لمنافسات التايكوندو لوزن - 57 كجم بعد الخسارة فى مباراة النهائى

أمام بطلة تركيا بنتيجة 28/7 فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر وبذلك.

وحصدت آية شحاتة الميدالية البرونزية فى منافسات التايكوندو وزن 67 كجم، بعد الخسارة فى نصف النهائى من بطلة كرواتيا بنتيجة 8/5 فى إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران