شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان ينفى اتفاقه على تدريب أى فريق فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق إنبي ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن توصله لاتفاق لتولي تدريب أى فريق في الموسم الجديد.

وأوضح المدرب المخضرم أنه لم يتفق مع أي فريق لتولي تدريبه في الموسم الجديد ويحصل على فترة راحة حاليا قبل تحديد خطوته المقبلة.

و شدد طولان على عدم تلقيه اتصالات من قبل مسؤولي أي نادٍ في الفترة الأخيرة للتفاوض معه بشأن تدريبه في الموسم الجديد .

وسبق واعتذر حلمي طولان عن عدم تولي تدريب المنتخب الأولمبي الفترة الحالية، لرغبته في الحصول على راحة بعد رحيله عن تدريب إنبي.