شكرا لقرائتكم خبر عن زوجي الايروبيك يحتل المركز السابع فى دورة الالعاب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل زوجي منتخب مصر لجمباز الايروبيك نورا الحناوى و باسل الزامك المركز السابع في الترتيب العام للمنتخبات التي شاركت في دورة الألعاب العالمية، المقامة حاليا في مدينة برنمجهام بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح الزوجي المصري فى تحقيق نتيجة طيبة فى المشاركة الاولي لهم بالبطولة وخصوصًا ان فرع الايروبيك مازال حديث العهد فى المشاركات المصرية بالبطولات القارية والدولية حيث تم تكوينه منذ خمس سنوات فقط.

ويترأس بعثة منتخب مصر فى آمريكا احمد طلعت نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي والخبيرة الاجنبية ايفا المشرفة على منتخب مصر فرع الايروبيك .

وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز على تكوين فريق قوي يستطيع المنافسة في البطولات العالمية والاستعانة بخبيرة اجنبية من أجل اعداد منتخب الايروبيك .

جدير بالذكر ان نورا الحناوي لاعبة المنتخب الوطني الأول لجمباز الأيروبيك، احتلت موخرا المركز السابع في نهائي بطولة العالم، التي استضافتها البرتغال يونيو الماضي.

واحتلت "الحناوي" المركز السابع في النهائي برصيد 18600 نقطة.

وكانت لاعبة منتخب الفراعنة قد صعدت إلى النهائيات بعد أن احتلت المركز الثامن في التصفيات برصيد 18.950 نقطة.