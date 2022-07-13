شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين وبدنية لبدلاء الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب الأخير بصورة أساسية تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خلال مران اليوم، خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة غزل المحلة المقبلة في الدوري.

فيما أدى لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة المقاولون تدريبات بدنية خاصة، وتضمنت هذه الفقرة تدريبات بدنية متنوعة بخلاف تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ليحافظ الفريق على صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة.