شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يؤكد ثقته فى لاعبيه بعد اتهامات "التفويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر نادي المقاولون بيانا رسميا يؤكد من خلاله ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الحالية رافضا تفسيرات البعض لتصريحات محمد عودة المدير الفني والتي كانت واضحة فيما يخص سياسة الجهاز الفني ولائحته مع اللاعبين في كل الحالات ومنها ضربات الجزاء.

ويشدد نادي المقاولون العرب على أن أحمد علي لاعب الفريق من العناصر المجتهدة والمخلصة لناديها ولا يقبل النادي أي تلميحات حول إضاعة ضربة الجزاء ومعاقبة المدير الفني للاعبه شأن داخلي لا يحمل أي تأويلات أخرى.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن تصريحات محمد عودة المدير الفني واضحة وأشاد بلاعبه ومستواه في المباراة وأن معاقبة اللاعب باستبداله كانت لتنفيذ قرار مسبق اتخذه فيما يخص ضربات الجزاء.

وأوضح فتحي أن المقاولون العرب يثق في لاعبيه ولا يقبل تعرضهم لحملات أو اتهامات غير صحيحة بالمرة كما يثق في الجهاز الفني لتعديل وضع الفريق في جدول الدوري.

وقال فتحي إن ناديه ينتظر ردود من اتحاد الكرة ولجنة الحكام على الأخطاء التحكيمية القاتلة التي شهدتها المباراة والتي اجمع عليها كل المراقبين والمحللين.