شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة "ثناء وتعليمات" مع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأثنى المدير الفني على الجهد المبذول في الفترة الأخيرة وطالبهم بمواصلة الانتصارات في المباراة المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في الدوري، بالإضافة إلى نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وشرح جوسفالدو فيريرا بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، كما تحدث عن السلبيات التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.