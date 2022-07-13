شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الإسماعيلي و سموحة فى مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة بنادي الإسماعيلي تشكيل الدراويش الذي سيخوض به لقاء سموحة التي ستقام بعد قليل في الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى :

حراسة المرمي :محمد فوزي

الدفاع :محمد دسوقى وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي

الوسط: محمد بيومي ومحمد مخلوف و عمر الوحش وأحمد مدبولي

الهجوم : عبد الرحمن مجدي وخالد النبريصي

في المقابل أعلن عبد الحميد بسيوني تشكيل سموحة الذى سيخوض به لقاء الإسماعيلي وجاء كالتالى :

حراسة المرمي : عمر صلاح

الدفاع :رجب نبيل و أحمد حكم و خالد عبد الفتاح وشريف رضا

الوسط : محمد كناريا و مصطفي الخواجة و حسين فيصل و صديق اوجولا

الهجوم : مروان حمدي وعبد الكبير الوادي

وتحمل مواجهة الإسماعيلى و سموحه اليوم رقم 21 بين الفريقين خلال مسابقتى الدورى العام وكأس مصر وكأس رابطة الأندية المحترفة فى المواسم المكتملة، وذلك منذ صعود المنافس إلى دورى الأضواء والشهرة موسم 2010 / 2011.

حيث لعب الإسماعيلى 20 مباراة، فاز 8 تعادل 7 خسر 5، له 31 هدفًا عليه 26 هدفًا، كلين شيت 5 مباريات، وسجل للدراويش 19 لاعبًا

* الدورى العام



لعب 17 مباراة فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 29 هدفًا عليه 24 هدفًا كلين شيت 4 مباريات

ملعب الإسماعيلى فاز 3 تعادل 3 خسر 2، له 13 هدفًا عليه 13 هدفًا، كلين شيت مباراة واحدة

ملعب سموحه فاز 4 تعادل 3 خسر 2، له 16 هدفًا عليه 11 هدفًا، كلين شيت 3 مباريات

أهداف الإسماعيلى عن طريق 19 لاعبًا وهم إيمانويل بناهينى ودييجو كالديرون وشكرى نجيب 3 أهداف لكلا منهم، وأحمد على وحسنى عبد ربه وكريم بامبو وبنسيون شيلونجو وعبد الرحمن مجدي هدفين لكلا منهم، وأحمد سمير فرج وأحمد صديق وعبد الله السعيد وعمرو السولية وشوقى السعيد ومروان محسن وطه عادل وإبراهيم حسن ولسعد الجزيرى وريتشارد بافور وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهما

* كأس مصر



لعب مباراتين تعادل 1 خسر 1 له هدفًا عليه هدفين كلين شيت صفر ” الخروج بضربات الترجيح مرة واحدة ”

سجل الهدف .. شوقى السعيد

* كأس رابطة الأندية المحترفة



لعب مباراة فاز 1، له هدفًا عليه صفر، كلين شيت لقاء

سجل الهدف .. عبد الرحمن مجدي