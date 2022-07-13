شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة غانا فى التصفيات الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، معسكره التدريبي المغلق ، استعدادا لمواجهة منتخب غانا في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.

وقرر المدير الفنى ضم قائمة لاعبين تضم كلاً من، مصطفي سمير، عبدالعزيز صباح، حسان محمد، مصطفى أحمد، حسام سلامة، هيثم عاطف، أحمد الشحات، عبدالرحمن حسن، مصطفى على، محمد عبدالنبى، محمد السيد، اسلام أحمد، بلال عارف، أحمد ناصر، كريم شحاته، اسماعيل بهجت، ابراهيم حسن، رجب برعى، أحمد سليمان، اسلام هشام.

وتقام مواجهة الذهاب بين منتخبي مصر وغانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في مدينة كوماسي بالأراضي الغانية يوم 23 يوليو الجاري، بينما تقام مواجهة الإياب، فى مصر أحد أيام 5،6 و7 أغسطس المقبل.

واستقر الجهاز الفنى على استغلال المعسكر الأخير فى تطبيق طريقة اللعب التى سيتم تنفيذها خلال مواجهة غانا ، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل التكتكية التى تم التدريب عليها فى المعسكر الماضى.

وسيخضع لاعبو المنتخب، لكشف طبى شامل بمعرفة الدكتور عباس حسانين، طبيب الفريق للتأكد من سلامة اللاعبين قبل السفر إلى غانا يوم 20 يوليو الجارى.