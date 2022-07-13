شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصري وفاركو في مواجهة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيلة فريقه الذي يخوض به مباراة المصري ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ جابر كامل _ جيفرسون اينكادا.

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ علي بهيج .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد، أحمد صغيري _ وليد علي _ بلال جمال _ مروان مجدي _ محمود عماد _ محمود جهاد _ ياسين مرعي _ احمد شريف.

كما أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري تشكيل الفريق البورسعيدي كالتالى :