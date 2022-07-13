شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل الى القاهرة اليوم الأربعاء اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وكان فى استقباله عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، واحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير بطولة العالم العالم للسلاح التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي ،تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وحضر رئيس الاتحاد الدولي إلى مصر لحضور فعاليات وافتتاح بطولة العالم للسلاح للكبار "رجال وسيدات"، التي ستنطلق الجمعة 15 يوليو بمشاركة 103 دولة.

وكان الموسيقار هشام خرما انتهى من تسجيل الأغنية الرسمية لبطولة العالم للسلاح المقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور.

ويتولى هشام خرما مهمة تلحين وتوزيع الأغنية التي يغنيها كل من تسنيم العايدي ويوسف جبريال، وكتبها محمد الرفاعي وتسنيم وأنتجتها "شركة بريزنتيشن سبورت"، وتحمل الأغنية اسم We Coming Home.

ويقام حفل الافتتاح يوم 18 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من الشخصيات الرياضية الهامة.