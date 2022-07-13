الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع اللاعب الهولندي جوي

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعاقد مع اللاعب الهولندي جوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي دبا لكرة القدم عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن التعاقد مع اللاعب الهولندي جوي سليخرس، لتمثيل "النواخذة" في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين قادما من إفس أيندهوفن الهولندي.

وتمكن جوي ( 27سنة) في موسم سابق من تسجيل 21 هدفا وصناعة 12 في 35 مباراة.

وفي سياق متصل دشن الفريق الأول أول من أمس استعدادته للموسم الجديد 2022- 2023، بمشاركة 26 لاعبا في أول حصة تدريبية تحت إشراف المدرب الصربي زوران بوبوفتش بعد تجديد عقده تزامنا مع قيادته الفريق للفوز بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

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