طاهر محمد طاهر يواجه شبح الغياب عن الأهلي أمام بيراميدز والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يواجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي شبح الغياب عن الأهلي في مباراتي بيراميدز بالدوري والزمالك بنهائي كأس مصر للإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة فيوتشر أمس.

ومن المقرر أن يُحدد الأهلي مصير طاهر محمد طاهر خلال مران اليوم حيث سيتم عرض نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية على الجهاز الطبي للفريق بعدما تعرض للأصابة في مباراة فيوتشر.

ووفقاً للمعلومات الأولية ، فأن طاهر محمد طاهر سيغيب أسبوع على أقل تقدير بما يعني غيابه عن مباراة بيراميدز كما تبدو حوظ مشاركته أمام الزمالك صعبة.

وسيُحدد الأهلي عقب مران الفريق اليوم ،الأربعاء، مصير طاهر محمد طاهر وفقاً للأشعة وكذلك سيتم تحديد البرنامج العلاجي له وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى قد أكد عقب مباراة فيوتشر أمس أن طاهر محمد طاهر اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية أثناء المباراة، وهو ما دفع الجهاز الفنى لاستبداله مبكرًا، والدفع بأحمد عبد القادر بديلًا له.

وكان طاهر اشتكى من آلام العضلة الخلفية فى الدقائق الأولى من مواجهة فيوتشر، ففضل الجهاز الفنى استبداله في الدقيقة الثامنة، والدفع بأحمد عبد القادر.

وفاز الأهلي على فيوتشر أمس برباعية نظيفة في الجولة الـ24 لبطولة الدوري وسيلعب السبت المقبل مع بيراميدز في الجولة 25 ثم يواجه الزمالك يوم 21 يوليو الجاري في نهائي كأس مصر.