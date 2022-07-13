شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: المباريات المتبقية للزمالك بمثابة لقاءات كؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، أن الفوز أهم ما يسعى له الفريق خلال الفترة الحالية، مضيفا في تصريحات للموقع الرسمي: "المباريات المتبقية للزمالك بمثابة لقاءات كؤوس نسعى للفوز بها جميعًا

وأضاف نبيه : "يتبقى للزمالك 10 مباريات في مسابقة الدوري، الهدف الأول لنا هو الفوز بهم جميعًا مشيرا إلى أن الهدف هو حصد اللقب والذي لن يتحقق سوى بالفوز".

نجح الزمالك في الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ليحافظ الفريق على تصدره لجدول الدوري برصيد 54 نقطة.