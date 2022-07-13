شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على حارس منتخب يبدأ مهمته الجديدة فى الدورى الإسباني عقب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد على حارس مرمى منتخب فراعنة كرة اليد مهمته الجديدة فى صفوف فريق سينفين الإسباني عقب إنتهاء أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حاليا و تستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى .

و تألق محمد على بشكل لافت للنظر مع الفراعنة فى أول لقاء ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون و الذى إنتهى بنتيجة 40/17 و شهد تصديه للعديد من الكرات .

و يخوض منتخب مصر مساء اليوم لقاء فى ختام الدور الأول مع نظيره المغرب فى الثامنة مساء .

و لعب محمد على قبل الإحتراف مؤخرا فى الدورى الفرنسى لصفوف الزمالك قادما من الأهلى و الذى ظهر معه بقوة مما أدى إلى تلقيه عروض إحتراف فى أوروبا و أخرها الدورى الإسباني .