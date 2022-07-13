شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 13 / 7 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلى يحدد موقف طاهر محمد طاهر وهانى بعد الفحص الطبي، و الزمالك يتمسك بحقه كاملا فى أزمة كهربا ويرفض الحلول الودية مجددا.

الأهلى يحدد موقف طاهر محمد طاهر وهانى بعد الفحص الطبي

يخضع ثنائى الأهلى طاهر محمد طاهر ومحمد هانى لفحص طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت بهما خلال مباراة فيوتشر بالدورى.

طارق حامد يخضع للتحقيق في الزمالك اليوم

يخضع طارق حامد لاعب وسط الزمالك للتحقيق مساء اليوم داخل مقر النادي بعد غيابه عن تدريبات الفريق مدة تزيد عن 50 يوم بدون أذن.

روي فيتوريا يحدد 19 يوليو موعدا لوصوله القاهرة لبدء مهمته مع منتخب مصر

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يوم 19 يوليو الجارى موعدا مبدئيا لوصوله القاهرة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

الزمالك يتمسك بحقه كاملا فى أزمة كهربا ويرفض الحلول الودية مجددا

تمسكت إدارة نادي الزمالك بحقها كاملا في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، عقب صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب 6 أشهر بسبب هروبه من الزمالك، وعدم سداد غرامة 2 مليون دولار التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية منذ يونيو 2019.

الأهلى يبدأ رحلة تسويق بدر بانون بعد فشل انتقاله لنادى قطر

يجري مسئولو النادي الأهلي محاولات لتسويق المغربي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل وجود رغبة مشتركة بين النادي واللاعب في إنهاء مسيرته بالقميص الأحمر، لاسيما بعد فشل بانون في الانتقال إلى نادي قطر القطري في الصيف الحالي، بسبب تعثر المفاوضات بين الناديين، رغم ترحيب اللاعب في البداية.

المقاولون العرب يطالب اتحاد الكرة بتفسير الأخطاء التحكيمية بعد الهزيمة من الزمالك

أبدى نادى المقاولون العرب استياءه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى صاحبت مباراة الفريق أمام الزمالك فى مسابقة الدوري، والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف فى الجولة 24 بالدورى العام.

كاف يدرس تأجيل مباراتى منتخب مصر أمام مالاوى 6 أشهر

يدرس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" جديا تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمحدد لها سبتمبر 2022 إلى شهر مارس 2023.