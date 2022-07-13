شكرا لقرائتكم خبر عن 24 دقيقة تلفت نظر سواريز لـمصطفى البدري فى رباعية الأهلي أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت مصطفى البدري لاعب الأهلي المُعار لنادي فيوتشر الأنظار خلال مباراة الفريقين التي أقيمت أمس ، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدوري المصري وإنتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

ورغم مشاركة مصطفى البدري كبديل في الدقيقة 66 بدلاً من محمد غنام إلا إنه كان مؤثر للغاية في مباراة الأمس وظهر تأثيره الهجومي على مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي كثيراً.

حاول مصطفى البدري تحريك المياه الراكدة في هجوم فيوتشر بعدما ظهر أحمد عاطف بعيداً عن مستواه وأضاف البدري خلال الـ24 دقيقة التي شارك فيها أمام الأهلي نزعة هجومية لفريق فيوتشر.

وكاد مصطفى البدري يُسجل هدفاً رائعاً في الدقيقة 73 بعدما لعب "مقصية" مُتقنة لكنها مرت أعلى العارضة ثم توالت خطورة اللاعب في أكثر من مرة لكن لم يُحالفه التوفيق.

ولفت مصطفى البدري أنظار الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز المدير الفتني الجديد الذي مازال يستكشف المارد الأحمر ولاعبيه الحاليين وكذلك المُعارين لأندية أخرى.

ورحل البدري من الأهلي الصيف الماضي لناددي فيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعدما تعاقد معه المارد الأحمر لمدة خمسة مواسم قادماً من الأنتاج الحربي الصيف ذاته.