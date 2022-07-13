أكرم توفيق يعود للتدريبات الجماعيية تدريجياً فى الأهلي عقب القمة

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القاهرة - سامية سيد - يعود أكرم توفيق لاعب الأهلي للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب مباراة الزمالك المقرر لها 21 يوليو الجاري في نهائي كأس مصر.

ويخوض أكرم توفيق حالياً المرحلة الأخيرة من مراجل تأهيليه للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في يناير الماضي ، ويُتابع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة برنامج التأهيل الذي يؤديه اللاعب حالياً قبل العودة للتدريبات الجماعية التي ستكون بشكل تدريجي.

ويُتابع الخبير النمساوي "فينك" الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق برنامج تأهيل اللاعب وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ولعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات، سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف.