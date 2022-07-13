شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف سبب عقوبة أحمد علي ويرد على اتهامات "التفويت" للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن سبب العقوبة المادية التي تعرض لها أحمد علي مهاجم الفريق، بعدما أهدر ركلة جزاء لصالح فريقه في المباراة الماضية أمام نادي الزمالك، والتي جمعت الفريقين مساء أمس، وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: عقوبة أحمد علي جاءت بسبب مخالفته للتعليمات الفنية من محمد عودة في طريقة تسديد ركلة الجزاء، لأنه دائماً في التدريبات يشدد على اللاعبين تسديد ركلات الجزاء بالقوة الكافية، وهذا لم يحدث من أحمد علي.

أضاف عضو المقاولون رداً على الصورة المتداولة لأحمد علي مع فيريرا مدرب الزمالك قبل انطلاق المباراة واتهام اللاعب بتعمد إهدار ركلة الجزاء: هذا غير منطقي، أحمد علي يسدد ركلات الجزاء بهذا الشكل وله أسلوبه ولم يتعمد اهدارها، وصورته مع فيريرا كانت قبل المباراة وهذا أمر طبيعي لأنه سبق وتدرب معه والأمر يخلو تماماً من أي حديث عن "التفويت"، واللاعب في حالة سيئة منذ الأمس.

وأبدى نادى المقاولون العرب استياءه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى صاحبت مباراة الفريق أمام الزمالك فى مسابقة الدوري، والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف فى الجولة 24 بالدورى العام.

وأصدر المقاولون العرب بيانا رسميا جاء كالتالى: "يضع نادى المقاولون العرب القائمين على الكرة المصرية ولجنة الحكام أمام مسئولياتهم، خاصة أن الأخطاء التى شهدها لقاء الفريق أمام الزمالك تأتى استمرارا لسلسلة من الحالات التحكيمية الغريبة ضد الفريق وما يدعو للتساؤل والحصول على إجابة واضحة أن يكون الحكم أمين عمر عاملا مشتركا فى مباراتين خلال 3 أسابيع أمام الإسماعيلى ثم الزمالك".

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى، أن المقاولون تعرض لأخطاء واضحة ولا تحتاج الاجتهاد فيما يتعلق بهدف الزمالك الذى جاء من خطأ واضح قبل الهدف، وكان يجب الرجوع وإلغاء الهدف، كما تغاضى الحكم وحكام الفار عن إعادة ضربة جزاء الفريق بعد تقدم حارس الزمالك الواضح كما أثبتت كل اللقطات.

وأوضح فتحى أن المقاولون يعانى من الأخطاء التحكيمية وتقدم بأكثر من احتجاج، ويحتاج النادى تفسيرا واضحا خاصة أن هذه الأخطاء تؤثر على مسيرة الفريق.