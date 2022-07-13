شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة إنسانية.. أفشة يهدي قميصه لمشجع من ذوي الهمم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت قناة أون تايم سبورتس، فيديو لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، خلال قيامه بإعطاء قميصه لأحد المشجعين من ذوي الهمم، عقب مباراة الأهلي وفيوتشر والتي جمعت الفريقين مساء أمس وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وقدم النادي الأهلي واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الجاري، بعدما نجح في الفوز على فيوتشر برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد الأهلي وي السلام.

وأضاف الأهلي رباعية جديدة إلى قائمة رباعيات القلعة الحمراء في شباك المنافسين منذ بداية الموسم الجاري سواء في الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا، أو حتى كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي الميدالية البرونزية للموسم الثاني على التوالي.

وجاءت رباعيات الأهلي كالتالي:

ـ أمام فيوتشر في الدور الثاني بالدوري: 4/0

ـ أمام إيسترن كومباني في الدور الأول بالدوري: 4/1

ـ أمام وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: 4/0

ـ أمام فاركو في الدور الأول بالدوري: 4/1

ـ أمام مصر المقاصة في الدور الأول بالدوري: 4/0

ـ أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية: 4/0

ـ أمام سموحة في الدور الأول بالدوري: 4/1

ـ أمام الإسماعيلي في الدور الأول بالدوري: 4/0