شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة روقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الأبيض، خلال لقاء أمس أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن "روقا" تعرض للإصابة بالرأس خلال أحداث اللقاء نتيجة كرة مشتركه، وتم عمل الإسعافات الأولية للاعب داخل الملعب لإيقاف "نزيف" الدم واستكمل المباراة حتي خروجه.

وأشار أسامة إلى أنه قام بخياطة "غرزتين" للاعب، بموضع الجرح؛ بالتحديد بفروة الرأس، عقب انتهاء المباراة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية على هامش تدريب اليوم للاطمئنان على إصابته، مؤكدا أنه سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة المقررة إقامتها مساء يوم السبت المقبل بملعب المحلة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.