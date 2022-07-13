شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دول تشارك فى البطولة العربية للسلة تحت 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت 6 دول مشاركتها فى منافسات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة تحت 18 سنة ، والتى يستضيفها نادى الزهور، وتستمر حتى 21 يوليو الجارى ، وهذه الدول هى ، الإمارات وقطر والكويت والسعودية والجزائر بالإضافة إلى مصر المستضيفة ، ومن المقرر أن تقام القرعة والاجتماع الفنى مساء اليوم ،الأربعاء، لتحديد منافسات ومباريات البطولة.

وحقق المنتخب المصري للناشئين لكرة السلة تحت 17 سنة المركز العاشر في كأس العالم بعد الهزيمة أمام كندا بنتيجة 92/70 .

وبهذا يكون منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني عمرو أبو الخير قد حقق أفضل مركز لمنتخب مصري في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا خلال تاريخ المشاركات السابقة.

ولم يسبق للمنتخب المصري تحت 17 عام اللعب على المركز التاسع او العاشر من قبل، حيث احتل ناشئو الفراعنة المركز الحادي عشر في بطولة 2010 التي أقيمت في ألمانيا والتي شارك فيها 12 فريقا فقط.