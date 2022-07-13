شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يطوي أحزان الأهلي استعداداً للإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة الهزيمة أمام الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك استعداداً لمواجهة النادي الاسماعيلي في الجولة المقبلة.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي الاسماعيلي في السادسة والنصف مساء السبت المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

ونجح فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، في حسم التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة المقبلة، كما نجح الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري العام، في حصد أول ألقابه المحلية، بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.