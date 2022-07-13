شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى أمام مصر المقاصة.. غياب قفة وفراس بن عيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومبانى، 22 لاعبا في قائمة الفريق للدخول قي معسكر مغلق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى لمواجهة مصر المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، محمد صالح، حسام حسن، أحمد داهش، أحمد عبد الموجود

الوسط: أحمد أبو بكر موكشا، أحمد تمساح، أحمد حمزة حمزاوي، محمد الطرابلسي، محمد رمضان، يوسف مجدي عبد الغني، عمر أحمد فاروق، احمد حجي، محمد ناصر مودي، أحمد متعب، عبد العزيز موسى، عادل نيمار

الهجوم: عماد ميهوب، يوسف احمد رمضان

ويغيب عن إيسترن كومبانى كل من أحمد أمين قفة، والتونسي فراس بن عيفية والحسيني طه، بالإضافة إلى الحارس أحمد دعدور.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 38 هدفا.