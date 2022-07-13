النجم ليفاندوفسكي يبدأ الإعداد للموسم الجديد مع بايرن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

بدأ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فترة الإعداد للموسم الجديد، مع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وسط تقارير تشير إلى أن فريق برشلونة الإسباني يعتقد أن بإمكانه التعاقد مع اللاعب قبل نهاية هذا الأسبوع.



وخضع ليفاندوفسكي لأول حصة تدريبية في اليوم التالي لخضوعه لاختبارات اللياقة في ميونخ.

ومع ذلك، أوضح ليفاندوفسكي خلال فترة الراحة إنه يرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ في الصيف بعد أن قضى 8 أعوام بالفريق، على الرغم من أن عقده ينتهي في 2023.

وحتى الآن قال مسؤولو بايرن إنهم لن يسمحوا له بالرحيل. ولكن ذكرت تقارير إنهم مستعدون للسماع للعروض التي تبدأ من 50 مليون يورو فأكثر، ووفقاً للتقارير فإن برشلونة يستعد للتقدم بعرض بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة لحوافز.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسباني أن برشلونة يعتقد أن بإمكانه إنهاء الصفقة هذا الأسبوع.

ويعتزم بايرن تقديم فريقه للجماهير في ملعب أليانز أرينا يوم السبت المقبل قبل التوجه للولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين لقضاء أسبوع هناك.

ويفتتح بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري، مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة لايبزغ، بطل الكأس، في كأس السوبر الألماني يوم 30 يوليو (تموز) الجاري.