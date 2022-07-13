روني يؤكد أن تدريب دي.سي يونايتد ليس خطوة للخلف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال وين روني أسطورة كرة القدم الإنجليزي إنه لا يعتبر تدريب دي.سي يونايتد الأمريكي "خطوة للخلف" بعد تعيينه.



واستقال روني، البالغ عمره 36 عاماً والذي لعب لدي.سي ما بين 2018 و2019، من تدريب ديربي كاونتي الشهر الماضي بعد 17 شهراً مع الفريق الإنجليزي الذي تأثر بمشاكلة المالية وهبط إلى الدرجة الثالثة.

وسيستمر المدرب المؤقت تشاد أشتون في منصبه لحين حصول روني على تأشيرة العمل.

وأبلغ هداف مانشستر يونايتد السابق الصحافيين "قرأت بعض المقالات من إنجلترا بالطبع تعتبر هذه خطوة للوراء بمسيرتي التدريبية وأرى ذلك قلة احترام للمسابقة".

وأكد روني أن فترته في ديربي ساعدته في التطور كمدرب.

وأضاف "العودة للدوري الأمريكي تمثل تحديا مشوقا لي وأشعر بأنني يمكنني التطور أكثر في التدريب".

وأصبح روني مدربا لديربي بدوام كامل في يناير كانون الثاني 2021 عقب فترة ناجحة ومؤقتة كلاعب ومدرب في نفس الوقت بالموسم السابق.

واستقال الشهر الماضي قائلاً إنه يتمنى تعيين مدرب يتمتع بطاقة جديدة وألا يتأثر بالاضطرابات داخل النادي.

وتابع "أنا شخص طموح وبالطبع أود التدريب في أعلى مستوى وهذا جزء من العملية.

"لكن يوجد ارتباط مع هذا النادي الذي لعبت له من قبل وأنا فخور بأن أكون مدربه".

وأحرز روني 253 هدفاً مع مانشستر يونايتد وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 53 هدفاً.

ويقبع دي. سي يونايتد في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي للدوري الأمريكي برصيد 17 نقطة من 17 مباراة، وتعرض لهزيمة ساحقة 0-7 من فيلادلفيا يونيون في المباراة السابقة.