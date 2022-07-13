شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : بوميل لديه 3 عروض من فرنسا وافريقيا لكنه يفضل المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الفرنسي باتريس بوميل لديه 3 عروض بخلاف تدريب منتخب مصر الأولمبي ، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن بوميل تلقى مؤخرا عرضا من مولودية الجزائر بخلاف عرض من ناد فرنسي وثالث من منتخب أفريقى الا أن بوميل يمنح الاولوية لمنتخب مصر الأولمبى.

فيما كشف مصدر باتحاد الكرة ، أن الفرنسي باتريس بوميل سيصل القاهرة خلال ال48 ساعة المقبلة من أجل تولي مسئولية تدريب منتخب مصر الأولمبى في المرحلة المقبلة.

وكثف مسئولو اتحاد الكرة وبالتحديد محمد بركات عضو مجلس الإدارة من مفاوضاته من الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار لتولي تدريب المنتخب الأوليمبي ، بعد ان كان مرشحا في وقت سابق لتدريب المنتخب الأول، الا انه بعد النجاح في التعاقد مع المدرب البرتغالي الكبير روي فيتوريا لتدريب المنتخب الأول ، فبدأ التفكير في اقناع بوميل لتدريب الأوليمبي وهي المفاوضات التي يقودها محمد بركات حاليا.

ورغم اصرار بوميل علي الاستمرار في قيادة المنتخبات الكبيرة بعد ان قاد منتخب كوت ديفوار وحقق معهم نتائج جيدة ،إلا أن اتحاد الكرة كثف من جهوده لاقناع بوميل في ظل الاقتناع الكبير بإمكانياته كمدرب كبير قادر علي قيادة جيل المنتخب الأوليمبي في ظل وجود رغبة من مسئولي اتحاد الكرة لاختيار افضل الخيارات المتاحة في كل المنتخبات.