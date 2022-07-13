شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفض الراحة ويواجه البنك الأهلي ودياً استعداداً لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، صفحة مباراة الزمالك، بعد الهزيمة أمام الفريق الأبيض بهدف نظيف في الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام سيراميكا.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، مع البنك الأهلي، في لقاء ودي، حيث يستعد المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدور الأول قد انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.

وأبدى نادى المقاولون العرب استياءه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى صاحبت مباراة الفريق أمام الزمالك فى مسابقة الدوري، والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف فى الجولة 24 بالدورى العام.

وأصدر المقاولون العرب بيانا رسميا جاء كالتالى: "يضع نادى المقاولون العرب القائمين على الكرة المصرية ولجنة الحكام أمام مسئولياتهم، خاصة أن الأخطاء التى شهدها لقاء الفريق أمام الزمالك تأتى استمرارا لسلسلة من الحالات التحكيمية الغريبة ضد الفريق وما يدعو للتساؤل والحصول على إجابة واضحة أن يكون الحكم أمين عمر عاملا مشتركا فى مباراتين خلال 3 أسابيع أمام الإسماعيلى ثم الزمالك".

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى، أن المقاولون تعرض لأخطاء واضحة ولا تحتاج الاجتهاد فيما يتعلق بهدف الزمالك الذى جاء من خطأ واضح قبل الهدف، وكان يجب الرجوع وإلغاء الهدف، كما تغاضى الحكم وحكام الفار عن إعادة ضربة جزاء الفريق بعد تقدم حارس الزمالك الواضح كما أثبتت كل اللقطات.

وأوضح فتحى أن المقاولون يعانى من الأخطاء التحكيمية وتقدم بأكثر من احتجاج، ويحتاج النادى تفسيرا واضحا خاصة أن هذه الأخطاء تؤثر على مسيرة الفريق.