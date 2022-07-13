شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر مد معسكره المغلق عقب لقاء سموحة اليوم.. وبرنامج خاص لهاشم والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك لضيق الوقت بين مباراتى سموحة وفيوتشر، خاصة أن مواجهة الأخير الصاعد حديثا للمسابقة المحلية هذا الموسم ستكون يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب السلام بالقاهرة.
ومن المعروف أن الجمل قام بتخفيض الحمل البدنى على لاعبيه خلال التدريبات الجماعية حتى لا يتعرضون للإجهاد بسبب ضغط المباراتين المقبلتين.
ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال الفترة الحالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات لتصحيح وضعه بجدول الدورى العام الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.
كما أدى محمد هاشم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى برنامجا خاصا على هامش المعسكر المغلق لفريقه استعدادًا لملاقاة سموحة بمسابقة الدوري العام.
وأدى اللاعب الشاب تدريبات استشفائية بعد عودته مؤخرًا إلى المران الجماعى ضمن البرنامج الإعدادى لهذه المباراة عقب تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به وهى شد فى العضلة الضامة، وذلك خلال مشاركته فى لقاء فريقه الأخير ضد إنبى فى ختام منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.
وأصبح مدافع الإسماعيلى جاهزا للمشاركة فى هذه المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمزة الجمل، بعدما تواجد على رأس 22 لاعبًا خلال قائمة الدراويش عقب المران الأخير الذى أقيم مساء أمس على ملعبه الرئيسى بالإسماعيلية.