شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة .. المقاولون العرب يطالب بإسناد مبارياته المقبلة لحكام دوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلعت محرم المدرب العام لنادي المقاولون العرب، أن فريقه يطالب بإسناد مبارياته المقبلة لحكام دوليين نظراً لحساسية المباريات وصعوبة المنافسة مع الفرق، وقال محرم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: للمرة الثالثة نطالب الجبلاية بتعيين حكام دوليين سواء في الفار أو حكام الساحة، الفترة المقبلة لن تتحمل المزيد من الأخطاء.

أضاف مدرب المقاولون: المقاولون يطالب بحكام دوليين أسوة بالمنافسين ولا نطلب أكثر من حقنا، ولكننا تعرضنا للكثير من الأخطاء في المباريات السابقة، وقدمنا أكثر من احتجاج على الأداء التحكيمي.

وأبدى نادى المقاولون العرب استياءه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى صاحبت مباراة الفريق أمام الزمالك فى مسابقة الدوري، والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف فى الجولة 24 بالدورى العام.

وأصدر المقاولون العرب بيانا رسميا جاء كالتالى: "يضع نادى المقاولون العرب القائمين على الكرة المصرية ولجنة الحكام أمام مسئولياتهم، خاصة أن الأخطاء التى شهدها لقاء الفريق أمام الزمالك تأتى استمرارا لسلسلة من الحالات التحكيمية الغريبة ضد الفريق وما يدعو للتساؤل والحصول على إجابة واضحة أن يكون الحكم أمين عمر عاملا مشتركا فى مباراتين خلال 3 أسابيع أمام الإسماعيلى ثم الزمالك".

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى، أن المقاولون تعرض لأخطاء واضحة ولا تحتاج الاجتهاد فيما يتعلق بهدف الزمالك الذى جاء من خطأ واضح قبل الهدف، وكان يجب الرجوع وإلغاء الهدف، كما تغاضى الحكم وحكام الفار عن إعادة ضربة جزاء الفريق بعد تقدم حارس الزمالك الواضح كما أثبتت كل اللقطات.

وأوضح فتحى أن المقاولون يعانى من الأخطاء التحكيمية وتقدم بأكثر من احتجاج، ويحتاج النادى تفسيرا واضحا خاصة أن هذه الأخطاء تؤثر على مسيرة الفريق.