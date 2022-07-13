شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخضع للتحقيق في الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع طارق حامد لاعب وسط الزمالك للتحقيق مساء اليوم داخل مقر النادي بعد غيابه عن تدريبات الفريق مدة تزيد عن 50 يوم بدون أذن.

وقال امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك في تصريحات لقناة ناديه أن طارق حامد سيخضع اليوم للتحقيق وسيتم رفع تقرير لإدارة النادي والجهاز الفنى بنتيجة التحقيق لاتخاذ ما تراه مناسبا بناء على التحقيق.

ويفاضل طارق حامد بين أكثر من عرض في الوقت الراهن للانتقال لأحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد غلق كافة الطرق لتجديد تعاقده مع أبناء القلعة البيضاء، والأقرب أن تكون وجهته إلى السعودية.

ونستعرض أرقام طارق حامد خلال مشواره مع الزمالك..

لعب: 284 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: 8 أهداف

إنذارات: 66 كارت

الطرد: 5 كروت

الدقائق: 24562 دقيقة

الإنجازات: 10 ألقاب