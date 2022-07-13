شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب محسن مديرا للبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر اتحاد كرة السلة على اختيار ايهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد كمديرا للبطولة العربية تحت 18 سنة ، والتى تقام فى الفترة من 14 إلى 21 يوليو الجارى، والتى يستضيفها نادى الزهور.

من جانبه أكد ايهاب محسن ان البطولة العربية تعد بروفة واعداد لبطولة أفريقيا التى ستقام بمدغشقر أغسطس القادم.

وكان منتخب الناشئين تحت 17 سنة شارك فى بطولة كأس العالم التى أقيمت بأسبانيا .

حقق المنتخب المصري للناشئين لكرة السلة تحت 17 سنة المركز العاشر في كأس العالم بعد الهزيمة أمام كندا بنتيجة 92/70

وبهذا يكون منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني عمرو أبو الخير قد حقق أفضل مركز لمنتخب مصري في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا خلال تاريخ المشاركات السابقة.

ولم يسبق للمنتخب المصري تحت 17 عام اللعب على المركز التاسع او العاشر من قبل، حيث احتل ناشئو الفراعنة المركز الحادي عشر في بطولة 2010 التي أقيمت في ألمانيا والتي شارك فيها 12 فريقا فقط.