شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يقضى الإجازة برفقة حسام غالى وعائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد فضل لاعب النادى الأهلى السابق صور برفقة اللاعب حسام غالى عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، خلال قضاء الإجازة الصيفية.



محمد فضل برفقة حسام غالي و عائلتهم

وفي وقت سابق شارك محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة، متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بصور من السهرة التي جمعته مع عدد من نجوم النادي الأهلي والفن، حيث التقط صورة مع زوجته بصحبة النجم حسام غالي وزوجته، بينما ظهر في صورة أخرى برفقة عدد من اللاعبين منهم محمد هانى، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، والنجم كريم فهمى.

و من جانبه يجري مسئولو النادي الأهلي محاولات لتسويق المغربي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل وجود رغبة مشتركة بين النادي واللاعب في إنهاء مسيرته بالقميص الأحمر، لاسيما بعد فشل بانون في الانتقال إلى نادي قطر القطري في الصيف الحالي، بسبب تعثر المفاوضات بين الناديين، رغم ترحيب اللاعب في البداية.وتوجد توصية من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بضرورة تسويق بدر بانون وعدم بقاؤه في الأهلي لأكثر من سبب أولها طبي وهو أن اللاعب قد لا يؤدي بنفس المستوى الذي كان عليه قبل الإصابة بالتهابات في عضلة القلب وتسببت في غيابه عن الملاعب مدة 6 أشهر، وثانيها فني بسبب بطء

وعاد بدر بانون للمشاركة مع الأهلى بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر؛ بسبب شكواه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا رفقة منتخب أسود الأطلسى فى بداية يناير الماضى، وتسببت فى التهاب عضلة القلب وابتعاده عن الملاعب منذ تلك الوقت.