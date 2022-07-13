شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح "الدكة" فى تحفيز محمد شريف للانتفاضة مع الأهلي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اثار جلوس محمد شريف مهاجم الأهلي على دكة البدلاء في مباراة فيوتشر أمس بالدوري تساؤلات البعض الأمر الذي فسّره كثيرون في القلعة الحمراء بأن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق يرغب في "عقاب" مهاجم الفريق بسبب تراجع مستواه الفترة الماضية.

وظهر محمد شريف بمستوى متراجع الفترة الأخيرة رغم مشاركته أساسياً وهو ما جعله يتعرض لهجوم شرس من قبل الجماهير ومواقع التواصل الإجتماعي والخبراء.

ويمتلك محمد شريف قدراتة فنية وتهديفية عالية جعلته يحصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي بـ21 هدفاً لكن تراجع مستواه أثار إستياء قطاع كبير من جمهور الأهلي.

وينوي سواريز إعادة محمد شريف لمستواه السابق من خلال الاجتهاد أكثر في التدريبات لذا قرر بقاء اللاعب على مقاعد البدلاء في مباراة فيوتشر أمس ، الثلاثاء، في بطولة الدوري التى فاز فيها المارد الأحمر برباعية نظيفة.

كما دفع سواريز باللاعب الصاعد محمد فخري في مباراة الأمس كبديل دون أن يمنح الفرصة لمحمد شريف رغم أن الأخير كان يستعد للمشاركة قبل أن يتراجع المدرب البرتغالي ويدفع بالصاعد فخري في أخر ربع ساعة من اللقاء.

ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل في الدوري الممتاز.