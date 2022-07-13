شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر و المغرب فى أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد مساء اليوم ، مواجهة أمام المغرب فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيقها مصر على صالة حسن مصطفى و الصالة الدولية يالسادس من أكتوبر .

موعد مباراة مصر و المغرب

تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام المغرب فى تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى و تذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس .

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد إلى مواصلة تحقيق الفوز بعد النتيجة القوية التى حققها فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17 ، حيث أن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

وكان الفراعنة قد حصلوا على راحة سلبية يوم واحد فقط فى وقفة عرفات الجمعة الماضية ، عقب العودة من الجزائر بفضية البحر المتوسط الخميس الماضي.