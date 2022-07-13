المصري يدعم عبود الخضري نجم النادي السابق بعد تعرضه لوعكة صحية

القاهرة - سامية سيد - وجهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية رسالة دعم لنجم وقائد النادي المصري في عصره الذهبي، عبود الخضري، والذي سيخضع لإجراء جراحة بالقلب، ونشر الحساب الرسمي للمصري، صورة من أبرز اللقطات المجمعة للخضري مع الفريق البورسعيدي وعلق: مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية يتمنى الشفاء العاجل لنجم وقائد النادي المصري في عصره الذهبي، الكابتن عبود الخضري، والذى سيخضع لإجراء جراحة بالقلب، داعين المولى عز وجل أن يمن عليه بنعمة الشفاء العاجل وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما.

يستقبل فريق المصري البورسعيدي في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فريق فاركو على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث حقق الفريق البورسعيدي الفوز على إيسترن كومباني بهدف نظيف في آخر جولة، بينما سقط فاركو أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى النادي المصري إلى مواصلة الانتصارات تحت قيادة العميد حسام حسن بعد الفوز مؤخراً على ايسترن كومباني والتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

وتقدم النادي المصري مع حسام حسن إلى المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة بعدما خاض 23 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدي في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

في المقابل، عقد البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها باستعادة نغمة الانتصارات بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية والتركيز أمام شباك المنافسين لتحويل الفرص لأهداف تسهل من مهمة الفريق مبكراً.