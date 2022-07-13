الامارات | العين يتعاقد مع الجناح الأوكراني يارمولينكو

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعاقد مع الجناح الأوكراني يارمولينكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق العين في إغلاق ملف اللاعبين الأجانب بصورة رسمية، وذلك بتقديم لاعبه الجناح الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو للجماهير بعد تعاقده معه حتى 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق ويستهام الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين في "تويتر" مقطع فيديو ترحيبي باللاعب الأوكراني الجديد.

وجاء التعاقد مع يارمولينكو بعد تعثر المفاوضات بين نادي العين والشباب السعودي للحصول على خدمات الأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي أمضي موسماً ناجحاً على سبيل الإعارة مع "الزعيم".

وكان يارمولينكو قد انضم إلى ويستهام قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2018 وسجل 13 هدفا خلال 86 مباراة خاضها مع الفريق.

وكانت آخر مساهمة بارزة ليارمولينكو مع الفريق اللندني، هدف الفوز الذي سجله في شباك إشبيلية الإسبانية ليقود ويستهام إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وذلك بعد غياب عن الملاعب لفترة بعد الحرب الأوكرانية الروسية.

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