شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رباعية فيوتشر.. هل يعتمد سواريز على "المهاجم المحطة" فى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مباراة الأهلى وفيوتشر، أمس، عن تفكير البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للأهلى فى الاعتماد على "المهاجم المحطة"، وهو الدور الذى لعبه حسام حسن فى المباراة التى أقيمت أمس الثلاثاء، فى الدورى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وأظهرت مباراة فيوتشر أن المدرب البرتغالى ينوى إعادة عدة أمور خططية فى الفريق ربما منها الاعتماد على مهاجم يقوم بدور المحطة وليس المهاجم الصريح، وهو الدور الذى أجاد فيه حسام حسن أمس بشكل واضح.

وقدم حسام حسن مباراة قوية أمس، ونجح فى صناعة هدف لأفشة وتسبب فى ركلة جزاء سجل منها على معلول هدفاً.

على صعيد متصل، أبدى ريكاردو سواريز سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على فيوتشر بأربعة أهداف دون رد، والأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، وأكد أن جميع المباريات التي يخوضها الفريق في الوقت الحالي ‏بمثابة نهائي. ‏

وقال سواريز: "توقعنا أن تكون مباراة فيوتشر صعبة. سعيد بما قدمه اللاعبون من أداء ‏خلال المباراة. لدينا خطط ومع مرور الوقت سوف تظهر، وأشكر الجمهور الرائع الذي دعمنا ‏وأقول لهم أنتم مهمون للغاية بالنسبة إلينا والطريق ما زال طويلًا". ‏

وأضاف المدير الفني: "هناك مباريات لن تسير بنفس أداء اليوم أمام فيوتشر، واليوم كان مهمًّا ‏لي التحكم في مجهود اللاعبين من أجل الاستعداد للمباريات القادمة. نجحنا في غلق الخطوط ‏وتضييق المساحات، كان مهمًّا عدم استقبال أهداف وهو ما يجعلنا الأقرب للفوز".

وواصل المدير الفني حديثه: "خلال الأيام القادمة لدينا لقاءات مهمة واللاعبون يعرفون ذلك ‏جيدًا"، وأشار سواريش إلى أن كل مباراة لها ظروفها وأن كل اللاعبين مهمون بالنسبة إليه، وأن من ‏يعمل أكثر ويجتهد سوف يكون له حق في الوجود والحصول على فرصة.‏

وقال المدير الفني: "توليت قيادة الأهلي منذ فترة قصيرة وأعلم أن أمامنا تحديًا كبيرًا.. نسعى ‏لأن نضع شخصية واضحة في الملعب بأن يكون الفريق ثابتًا ومتوازنًا من خلال الضغط ‏القوي والهجوم المميز، وسوف يكون هناك عروض قوية ترضي الجماهير ولكن نحتاج إلى ‏وقت ومع ضغط المباريات تكون الأمور أصعب".‏

وأوضح أنه ركز على تنظيم الفريق دفاعيًّا في المقام الأول، وأن الأسبوع الماضي ‏حصل على وقت ساعده في العمل على الجوانب الهجومية، مؤكدًا أن اللاعبين استوعبوا ‏الأفكار وتطبيقها في الملعب. ‏