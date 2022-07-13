تعرف على الخريطة الزمنية لبطولة العالم للسلاح بالقاهرة

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الجمعة المقبل فعاليات بطولة العالم للسلاح، والمقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

محمد يوسف

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