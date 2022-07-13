شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موقف طاهر محمد طاهر وهانى بعد الفحص الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائى الأهلى طاهر محمد طاهر ومحمد هانى لفحص طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت بهما خلال مباراة فيوتشر بالدورى.

وغادر محمد هانى وطاهر محمد طاهر مباراة فيوتشر، التى أقيمت أمس الثلاثاء، فى الدورى وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة للإصابة وشارك بدلاً منهما كريم فؤاد وأحمد عبد القادر.

فى هذا الشأن أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى أن طاهر محمد طاهر اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية أثناء مباراة فيوتشر، وهو ما دفع الجهاز الفنى لاستبداله مبكرًا، والدفع بأحمد عبد القادر بديلًا له، وأشار أبو عبلة إلى أن طاهر سوف يجرى أشعة اليوم الأربعاء، للوقوف بدقة على حالته، والاطمئنان عليه.

وكان طاهر اشتكى من آلام العضلة الخلفية فى الدقائق الأولى من مواجهة فيوتشر، ففضل الجهاز الفنى استبداله في الدقيقة الثامنة، والدفع بأحمد عبد القادر.

وتحدث أبو عبلة عن إصابة محمد هانى لاعب الفريق، قائلاً: اشتكى هانى من آلام فى العضلة الأمامية، موضحاً أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبى اليوم لبيان حجم إصابته والاطمئنان عليه.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل 16 يوليو الجارى، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدورى.